العراق يحدّث نخيله ببرنامج بريطاني وينوي استبدال بعضها بأصناف أفضل

وقال مدير عام الدائرة هادي هاشم الياسري إن الدائرة تسعى لإكثار فسائل النخيل في محطاتها الـ53 الموزعة في عموم المحافظات، مشيرا الى وجود برنامج لتأهيل واسترداد بساتين النخيل التي تنتج فسائل للمزارعين.وبين أن "الإحصائيات أشارت قبل عامين إلى وجود 15 مليونا و500 ألف نخلة، في حين يوجد حالياً أكثر من 18 مليون نخلة والعدد في تزايد ليصل إلى 22 مليون نخلة نهاية 2025".وبين الياسري وجود برنامج واعد لزراعة الفسائل النسيجية بإقرار برنامج لاستيراد 100 ألف فسيلة من أصول مختلفة من منشأ DVD البريطاني، موضحا أن من خصائص هذه الفسائل إعطاء 6 ـ 10 فسائل خلال 3 سنوات، ليصل العدد إلى مليون نخلة خلال هذه المدة.وأكد أن الجهود تصب في زيادة عدد النخيل واستبدال النوعيات غير المنتجة بأصناف جيدة منها، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.