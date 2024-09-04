قائمة صباحية بأسعار الدولار في بورصات العراق

وسجلت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149,200 دينار مقابل كل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 150,250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148,250 ديناراً لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.