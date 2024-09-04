تسريبات من "أوبك+" ترفع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.12% إلى 73.84 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.23% إلى 70.50 دولار للبرميل.وقبل ذلك من التعاملات انخفضت عقود "برنت" إلى دون مستوى 73 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ 13 كانون الاول الماضي، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي دون 70 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 3 كانون الثاني الماضي.وقالت 3 مصادر في مجموعة "أوبك+"، لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن "المجموعة تناقش تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها الشهر المقبل مع هبوط أسعار النفط".وفي الأسبوع الماضي، بدا أن المجموعة مستعدة للمضي قدما في زيادة قدرها 180 ألف برميل يوميا في تشرين الاول المقبل، لكن تقلبات السوق بسبب إغلاق منشآت النفط في ليبيا وتوقعات الطلب الضعيفة أثارت مخاوف داخل المجموعة، بحسب ما ذكره أحد المصادر.