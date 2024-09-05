تقديرات عن مخزونات الخام الأمريكي ترفع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.97% إلى 69.87 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.94% إلى 73.38 دولار للبرميل.ووفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي فقد انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بواقع 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.وفي تعاملات أمس الأربعاء، هبطت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى 69.2 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود "برنت" بنسبة 1.4% إلى 72.70 دولار للبرميل.