قائمة بأسعار صرف الدولار في العراق

ارتفعت أسعار الدولار عند افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل سعر الصرف 149900 دينار لكل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149000 دينارا لكل 100 دولار.الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في استقرارا رغم محاولات والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.