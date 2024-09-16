رسالة برلمانية للسوداني: بين ايديكم ملف كار الخطير.. انقذوا المال العام من التهريب

– محلي

وجه النائب حسن سالم، رسالة الى الوزراء شياع السوداني بشأن سرقات كار من محطة سارلو.

وذكر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شركة كار تقوم بتهريب 100 الف برميل يوميا دون حسيب او رقيب وتكبد خسائر بمليارات الدولارات"، مبينا انه "لو استثمرت المئة الف برميل لحساب الاتفاقية الصينية ( النفط مقابل الاعمار) لوصل الى اعلى مراحل الرقي والاعمار".

وشدد على ضرورة "تدخل الوزراء والادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة النفط ولجنة النزاهة النيابية ولجنة النفط والطاقة النيابية".