النفط يخذل الامال وخام البصرة يكمل أسبوعين من الانخفاض: تخفيض أسعار الفائدة جاء بنتيجة عكسية

وفقدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر الثاني 34 سنتا أو 0.46 بالمئة لتتراجع إلى 73.31 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر الأول إلى 70.49 دولار للبرميل بانخفاض 42 سنتا أو 0.59 بالمئة.وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، مما يشير إلى أن البنك المركزي يرى تباطؤا في العمل، ويبدو أن هذا يفوق الدعم الذي يجلبه عادة خفض أسعار الفائدة للنشاط الاقتصادي، بحسب رويترز.وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة "في حين يشير خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى رياح اقتصادية معاكسة قاسية في المستقبل، فإن المستثمرين المتشائمين شعروا بعدم الرضا بعد أن رفع توقعاته متوسطة الأجل للأسعار".بالمقابل، اختتمت أسعار خام اسبوعها الثاني في مستواها الأدنى المسجل منذ حوالي 10 أشهر، والذي استمر حينها حوالي 50 يومًا.