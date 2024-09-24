الزراعة النيابية تشخص "الأسباب الحقيقية" لضعف استيراد السلع من العراق

وقال مردان في حديث لـ نيوز، إن "العراق يمتلك العديد من البضائع المتميزة والنادرة مثل التمور وغيرها، ولكن أبرز الأسباب لضعف الصادرات العراقية الى الخارج تتمثل في التعليب والتسويق والترويج له لاسيما من الحكومة في ضخ مادة إعلامية حقيقية عن البضائع العراقية، بالإضافة الى ضعف التنسيق مع بقية الدول"، مشيرا الى ان "اجود أنواع التمور العراقية تذهب الى الامارات والهند وتعلب هناك على أساس انها ليست عراقية".وأضاف مردان، أن "اللجنة لديها خطوات إيجابية بهذا الخصوص وبدأت بالعمل على دعم المنتج المحلي على المستورد"، مؤكدا على "وجود جهات مستفيدة من ضعف الصادرات العراقية لغرض إغراق السوق بالمستورد".