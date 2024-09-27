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71 ألف برميل يوميًا.. صادرات النفط العراقي تنخفض الشهر الماضي
اقتصاد
2024-09-27 | 03:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
302 مشاهدة
السومرية نيوز
– اقتصاد
سجّلت صادرات النفط
العراقي
في أغسطس 2024 انخفاضًا بمقدار 71 ألف برميل يوميًا، بحسب البيانات التي نشرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبلغ حجم الصادرات النفطية من
العراق
خلال
الشهر
الماضي نحو 3.414 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.485 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز، عندما ارتفعت بنحو 75 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 3.410 مليون برميل يوميًا مسجلة في يونيو/حزيران.
وكانت صادرات النفط
العراقي
في شهر مايو/أيار 2024 قد سجلت 3.359 مليون برميل يوميًا، بزيادة بنحو 53 ألف برميل يوميًا على صادرات شهر أبريل/نيسان، التي كانت قد سجلت 3.412 مليون برميل يوميًا.
وفي أبريل/نيسان، تراجعت الصادرات بنحو 11 ألف برميل يوميًا عن معدلات مارس/آذار، التي سجلت 3.324 مليون برميل يوميًا، وكانت أقل من الصادرات في شهر فبراير/شباط.
صادرات النفط
العراقي
في أغسطس
أظهرت بيانات
شركة
تسويق النفط الحكومية "سومو" أن صادرات النفط
العراقي
في أغسطس 2024 بلغت نحو 105 ملايين و845 ألفًا و599 برميلًا، مقارنة مع صادرات يوليو/تموز، التي بلغت نحو 108 ملايين و53 ألفًا و356 برميلًا.
وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع صادرات النفط
العراقي
في أغسطس 2024، من الحقول النفطية في وسط العراق، بلغت 105 ملايين و559 ألفًا و525 برميلًا، في حين بلغت الصادرات إلى الأردن 286 ألفًا و74 برميلًا.
يشار إلى أن هذه الصادرات تُقارَن بحجم الصادرات في يوليو/تموز من حقول وسط
العراق
وجنوبه، الذي بلغ نحو 106 ملايين و125 ألفًا و300 برميل، في حين بلغ حجم الصادرات من
القيارة
مليونًا و928 ألفًا و156 برميلًا.
وبلغت صادرات النفط
العراقي
في يوليو 2024، من الحقول النفطية في وسط
العراق
وجنوبه، نحو 106 ملايين و125 ألفًا و300 برميل، في حين بلغ حجم الصادرات من
القيارة
مليونًا و928 ألفًا و156 برميلًا.
وكان حجم صادرات النفط
العراقي
في يونيو/حزيران قد بلغ 102 مليونًا و314 ألفًا و548 برميلًا، بينما سجلت في مايو/أيار 2024 نحو 104 ملايين و130 ألفًا و292 برميلًا، مقابل صادرات أبريل/نيسان، التي سجلت نحو 102 مليون و386 ألفًا و818 برميلًا، وكذلك صادرات مارس/آذار 2024 التي سجلت 106 ملايين و112 ألفًا و38 برميلًا، وفق الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
صادرات النفط
العراقي
وإيراداتها في 2024
في مارس/آذار الماضي 2024، أعلنت
وزارة النفط
العراقية التوقف عن إعلان حجم إيرادات صادرات النفط العراقي، وهو الإجراء الذي اتّبعته شهريًا على مدى سنوات طويلة، مكتفية بإعلان كميات الصادرات، ومستوياتها اليومية.
وبحسب البيانات المتعلقة بمتوسط صادرات النفط العراقي، خلال الربع الأول من 2024، فقد أظهرت أن معدلها زاد بنحو 430 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، رغم تعهُّد
بغداد
السابق بالخفض الطوعي لإنتاجها النفطي، بمقدار 223 ألف برميل يوميًا، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وزاد متوسط صادرات النفط والمشتقات النفطية يوميًا، خلال الربع الأول، إلى 3.92 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.49 مليون برميل يوميًا، خلال الربع المماثل من 2023، وفق منصة الطاقة المتخصصة.
وبعد انتهاء الربع الأول في 31 مارس/آذار 2024، بدأ حجم صادرات النفط
العراقي
يتراجع، إذ شهد أبريل/نيسان الماضي تراجع حجم الشحنات بمقدار 11 ألف برميل يوميًا، مسجلًا 3.412 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 3.423 مليون برميل يوميًا مسجلة في مارس/آذار.
يشار إلى أن إيرادات صادرات النفط
العراقي
في شهري يناير/كانون الثاني 2024 وديسمبر/كانون الأول 2023 كانت قد انخفضت بشكل ملحوظ، على خلفية تراجع الطلب العالمي على النفط.
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صادرات النفط العراقي
تنخفض الشهر الماضي
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