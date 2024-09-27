71 ألف برميل يوميًا.. صادرات النفط العراقي تنخفض الشهر الماضي

وبلغ حجم الصادرات النفطية من خلال الماضي نحو 3.414 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.485 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز، عندما ارتفعت بنحو 75 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 3.410 مليون برميل يوميًا مسجلة في يونيو/حزيران.وكانت صادرات النفط في شهر مايو/أيار 2024 قد سجلت 3.359 مليون برميل يوميًا، بزيادة بنحو 53 ألف برميل يوميًا على صادرات شهر أبريل/نيسان، التي كانت قد سجلت 3.412 مليون برميل يوميًا.وفي أبريل/نيسان، تراجعت الصادرات بنحو 11 ألف برميل يوميًا عن معدلات مارس/آذار، التي سجلت 3.324 مليون برميل يوميًا، وكانت أقل من الصادرات في شهر فبراير/شباط.أظهرت بيانات تسويق النفط الحكومية "سومو" أن صادرات النفط في أغسطس 2024 بلغت نحو 105 ملايين و845 ألفًا و599 برميلًا، مقارنة مع صادرات يوليو/تموز، التي بلغت نحو 108 ملايين و53 ألفًا و356 برميلًا.وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع صادرات النفط في أغسطس 2024، من الحقول النفطية في وسط العراق، بلغت 105 ملايين و559 ألفًا و525 برميلًا، في حين بلغت الصادرات إلى الأردن 286 ألفًا و74 برميلًا.

يشار إلى أن هذه الصادرات تُقارَن بحجم الصادرات في يوليو/تموز من حقول وسط وجنوبه، الذي بلغ نحو 106 ملايين و125 ألفًا و300 برميل، في حين بلغ حجم الصادرات من مليونًا و928 ألفًا و156 برميلًا.وبلغت صادرات النفط في يوليو 2024، من الحقول النفطية في وسط وجنوبه، نحو 106 ملايين و125 ألفًا و300 برميل، في حين بلغ حجم الصادرات من مليونًا و928 ألفًا و156 برميلًا.وكان حجم صادرات النفط في يونيو/حزيران قد بلغ 102 مليونًا و314 ألفًا و548 برميلًا، بينما سجلت في مايو/أيار 2024 نحو 104 ملايين و130 ألفًا و292 برميلًا، مقابل صادرات أبريل/نيسان، التي سجلت نحو 102 مليون و386 ألفًا و818 برميلًا، وكذلك صادرات مارس/آذار 2024 التي سجلت 106 ملايين و112 ألفًا و38 برميلًا، وفق الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).في مارس/آذار الماضي 2024، أعلنت العراقية التوقف عن إعلان حجم إيرادات صادرات النفط العراقي، وهو الإجراء الذي اتّبعته شهريًا على مدى سنوات طويلة، مكتفية بإعلان كميات الصادرات، ومستوياتها اليومية.وبحسب البيانات المتعلقة بمتوسط صادرات النفط العراقي، خلال الربع الأول من 2024، فقد أظهرت أن معدلها زاد بنحو 430 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، رغم تعهُّد السابق بالخفض الطوعي لإنتاجها النفطي، بمقدار 223 ألف برميل يوميًا، خلال النصف الأول من العام الجاري.وزاد متوسط صادرات النفط والمشتقات النفطية يوميًا، خلال الربع الأول، إلى 3.92 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.49 مليون برميل يوميًا، خلال الربع المماثل من 2023، وفق منصة الطاقة المتخصصة.وبعد انتهاء الربع الأول في 31 مارس/آذار 2024، بدأ حجم صادرات النفط يتراجع، إذ شهد أبريل/نيسان الماضي تراجع حجم الشحنات بمقدار 11 ألف برميل يوميًا، مسجلًا 3.412 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 3.423 مليون برميل يوميًا مسجلة في مارس/آذار.