في اليوم العالمي للسياحة.. العراق ينتظر 1.6 مليار دولار من السائحين في 2024

ونشر برنامج المتحدة الإنمائي في العراق، مقطع فيديو يستعرض فيه أهمية كوجهة سياحية، فيما وصف بانه "كنز تاريخي وثقافي وسياحي"، حيث تضمن الفيديو من الأماكن التراثية والمقاهي الشعبية والمراقد والاهوار والمناظر الطبيعية في الشمال.وعموما يشهد خلال العامين الماضيين تطورا في جذب السائحين الأجانب، لكن لاتزال الأرقام ليست بالمستوى المطلوب، مقارنة بعام 2019.من المتوقع أن تصل الإيرادات في عام 2024 إلى 1.6 مليار دولار امريكي، بنمو سنوي قدره 3.68٪، من بينها 500 مليون دولار لقطاع الفنادق.وبلغ عدد السائحين الأجانب الى في 2023، اكثر من 400 الف سائح اجنبي، وهو رقم لم يكن يسجل في السنوات الماضية، حيث كان عدد السائحين في يتراوح كحد اعلى عند 150 الف، هذه في الفترات الطبيعية أي استثناء فترات الزيارة التي يبلغ بها عدد الزائرين 5 ملايين معظمهم من الإيرانيين.