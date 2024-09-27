لماذا تريث البنك المركزي في تنفيذ الإجراءات المتخذة على مصارف أهلية عراقية؟

نيوز – محلي

بضمنها التصفية والوصاية، حيث اتخذ من القرارات بحق عدد من المصارف الأهلية العراقية لمخالفتها التعليمات المصرفية.

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مصرف أحيل للتصفية القسرية، كما فُرضت الوصاية على مصرف الاسلامي ومصرف الشرق الاوسط للاستثمار".

وأشار المصدر، الى "تمديد فترة الوصاية على مصرف لغاية الـ31 من تشرين الأول المقبل".

وبين المصدر ان "هذه القرارات تم التريث بها دون معرفة الأسباب".

اقتصاديون تساءلوا "عن سبب تريث البنك المركزي بالقرارات الصادرة على هذه المصارف، فيما اعتقد منهم ان "ضغوطا سياسية ومن جهات عليا مورست على البنك المركزي بهدف التريث في تطبيق تلك القرارات".

فيما أشاروا الى ان "ذلك ينذر بوجود جهات فاسدة تقف خلف هذه المصارف التي حققت إخفاقات في عملها وخالفت القوانين والقواعد النافذة"، مشددين على "ضرورة تعديل سياق عمل هذه المصارف والتي اذا استمرت مخالفاتها فانها تنذر بمؤشرات سلبية على الاقتصاد الذي تسعى الحكومة لاصلاحه عبر حزمة اجراءات".