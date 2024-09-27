ارتفاع أسعار النفط رغم الخسارة الأسبوعية

وبحلول 1700 بتوقيت غرينتش، صعدت 51 سنتا بما يعادل 0.71 بالمئة إلى 72.11 دولار للبرميل، كماارتفعت العقود الآجلة الأكثر تداولا 53 سنتا إلى 71.62 دولارا للبرميل.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 63 سنتا أو 0.93 بالمئة إلى 68.30 دولار للبرميل.وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام بنحو ثلاثة بالمئة في حين يتجه الخام الأميركي لتكبد خسارة بنسبة خمسة بالمئة تقريبا.وخفض البنك المركزي الصيني، الجمعة، أسعار الفائدة وضخ سيولة في النظام المصرفي بهدف إعادة النمو الاقتصادي نحو المستهدف لهذا عند نحو خمسة بالمئة.