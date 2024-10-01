قفزة بأسعار النفط بعد حديث عن هجوم إيراني وشيك

وارتفعت 2.04 دولار أو 2.9 % إلى 73.74 دولار للبرميل بحلول 9:58 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.11 دولار أو 3.1 % إلى 70.28 دولار.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أبلغتهم بأن هناك استهداف جوي قريب من إيران، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية.