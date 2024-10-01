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قفزة بأسعار النفط بعد حديث عن هجوم إيراني وشيك

اقتصاد

2024-10-01 | 11:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قفزة بأسعار النفط بعد حديث عن هجوم إيراني وشيك
4,435 مشاهدة

أفادت وكالة "رويترز" بأن أسعار النفط قفزت بنحو 3% بعد تقارير عن استعداد إيران لشن هجوم صاروخي على إسرائيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار أو 2.9 % إلى 73.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 9:58 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.11 دولار أو 3.1 % إلى 70.28 دولار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة أبلغتهم بأن هناك استهداف جوي قريب من إيران، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية.
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