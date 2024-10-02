وسط توترات الشرق الأوسط.. تسجيل قفزة بأسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.42 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 75.98 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها في شهر، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.47 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 72.30 دولار للبرميل بحلول 1050بتوقيت غرينتش.وقفز الخامان القياسيان بأكثر من خمسة بالمئة أمس الثلاثاء قبل اختتام التداول على صعود بنحو 2.5 بالمئة.وقالت إيران في وقت مبكر، الأربعاء، إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم تقع المزيد من الاستفزازات، في حين تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على وسط تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقا.وتجتمع لجنة وزارية من وحلفاء لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة النفطية. ومن المقرر أن يرفع تحالف أوبك+ الإنتاج 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من كانون الاول.وذكرت صحيفة وول ستريت اليوم الأربعاء نقلا عن مندوبين في تحالف أوبك+ أن وزير النفط السعودي قال إن أسعار النفط قد تنخفض إلى 50 دولارا للبرميل إذا لم يلتزم أعضاء المجموعة بحصص الإنتاج المتفق عليها.