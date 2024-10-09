الـ(TBI) يتحرك بشأن أسعار الدولار

نيوز – اقتصاد

أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم الأربعاء، اتخاذ سلسلة إجراءات لدعم استقرار سعر الصرف ومنع الاستغلال من المضاربين.

وقال مدير فرع التحرير في المصرف العراقي يعرب الهاشمي في بيان ورد لـ نيوز، إن "إدارة المصرف اتخذت سلسلة إجراءات من شأنها استقرار سعر الصرف ومنع التلاعب في السوق منها زيادة ساعات الدوام في فروع المصرف ما ألقى تاثيراً على سرعة إنجاز معاملات التجار وسلاسة التحويلات المالية والقضاء على الزخم الحاصل في ذلك".

وأضاف، أن "هناك سلسلة من الإجراءات تتخذ تباعاً سيكون لها الأثر الواضح في السيطرة على سعر الصرف ومنع المضاربين وحصر منح الدولار للجهات المستفيدة حصراً".

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتكثيف إجراءات التفتيش في عمليات التحويلات المالية وعدم التهاون أو التساهل في ملاحقة المضاربين الذين يستغلون الأزمات التي تمر بها المنطقة؛ لتحقيق أرباح ومنافع شخصية على حساب المصلحة العامة للبلد.