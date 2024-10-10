"ميلتون" يرفع الشهية للوقود ويرفع أسعار النفط عالميا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 77.21 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 73.87 دولار للبرميل، مدعومة بارتفاع الطلب على الوقود مع اجتياح عاصفة كبيرة ولاية فلوريدا والمخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران المنتج الرئيسي للنفط.وتعرضت أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم لعاصفة كبرى ثانية، وهي إعصار ميلتون، الذي ضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا، مما تسبب في حدوث أعاصير وتهديد بارتفاع منسوب مياه البحر، وقد أدت العاصفة بالفعل إلى زيادة الطلب على البنزين في الولاية، حيث نفدت إمدادات حوالي ربع محطات الوقود، مما ساعد في دعم أسعار النفط الخام.وعززت الأسعار أيضا بقاء المستثمرين حذرين من تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث وعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن الضربة الإسرائيلية ضد إيران ستكون "قاتلة ودقيقة ومفاجئة"، بحسر رويترز.