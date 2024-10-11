أسعار النفط تنخفض لكن مكاسب الأسبوع الثاني "مضمونة".. وبشارات لـ200 يوم قادمة

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 79.11 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.64 دولار للبرميل، وخلال الأسبوع، كان كلا المعيارين متجهين إلى تحقيق مكسب بنسبة 1% إلى 2%.وقال ييب جون رونج، استراتيجي السوق لدى آي جي: "تواصل أسعار النفط ارتفاعها أسبوعيا، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية التي تغذي التعافي"، لكنه أضاف أن التحفظات بشأن مخزونات الخام المرتفعة وتخفيف أسعار الفائدة الأميركية بشكل تدريجي ربما أوقفت الارتفاع الأخير.وأضاف أن "أسعار النفط من المرجح أن تحوم حول مستويات المتوسط الحالي لمدة 200 يوم، مع تركيز الاهتمام الرئيسي على ما إذا كانت إسرائيل سترد على المنشآت النفطية الإيرانية"، مشيرا الى ان متوسط سعر خام برنت على مدى 200 يوم هو 81.68 دولار للبرميل، وللخام غرب تكساس الوسيط هو 77.36 دولار للبرميل.