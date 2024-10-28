تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

بغداد:سعر البيع: 151750سعر الشراء: 149750أربيل:سعر البيع: 150700سعر الشراء: 150600وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.