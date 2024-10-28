مرة أخرى.. الدولار يرتفع من جديد

نيوز – اقتصاد

ارتفعت أسعار اليوم الاثنين، مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد.

وارتفعت أسعار الى 151000 دينار مقابل 100 دولار. وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

