استقرار أسعار النفط عالميا

نيوز- اقتصاد

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، إذ لم تقدم خطة أميركية لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الخام سوى دعم طفيف في ظل المخاوف الأوسع نطاقا بشأن ضعف نمو الطلب في المستقبل.

وبحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام ثلاثة سنتات إلى 71.45 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 67.45 دولار. وانخفضت العقود الآجلة للخامين القياسيين 6% أمس الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ من تشرين الأول، بعد عدم مساس الضربة الانتقامية التي شنتها على في مطلع الأسبوع بالبنية التحتية النفطية لطهران.

