نفط العراق.. المتوسط في أدنى سعر منذ 50 يومًا والثقيل بأقل مستوى منذ 3 سنوات

وسجلت أسعار خام المتوسط في اخر اغلاق، 69.16 دولار للبرميل، منخفضا بشكل مستمر وتدريجي منذ 24 أكتوبر الجاري عندما كان سعر البرميل 73.5 دولار للبرميل.ويعد السعر المسجل هو أدنى سعر مسجل منذ 50 يومًا، عندما وصل سعر برميل الخام المتوسط في 11 أيلول الماضي الى 69.06 دولار للبرميل.اما خام الثقيل سجل 66 دولار للبرميل وهو ادنى مستوى مسجل منذ سبتمبر 2021، أي في ادنى مستوى منذ 3 سنوات.