انباء من "أوبك" ترفع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة

وبحلول الساعة 1418 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 72.22 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار أو 1.6بالمئة إلى 68.28 دولار للبرميل. وزادت عقود الخامين بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم منظمة المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في كانون . وخفضت المجموعة الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب على النفط.وقال مصدران من أوبك+ لوكالة رويترز إن قرارا بتأجيل الزيادة قد يصدر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في من كانون لتقرير خطوات سياستها التالية.كما دعم انخفاض متوقع في المخزونات الأميركية أسعار النفط.