ما هي أسعار الدولار مساء اليوم؟

نيوز – اقتصادي

سجلت أسعار انخفاضا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية مساء اليوم.

وسجلت أسعار مساء اليوم 150,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وبلغت أسعار البيع في مكاتب الصيرفة 150,750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,750 ديناراً مقابل 100 دولار.