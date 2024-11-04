بعد تأجيل "أوبك+" زيادة الإنتاج.. أسعار النفط تقفز بأكثر من 2%

وارتفعت العقود الآجلة لخام 1.81 دولار للبرميل أو 2.5 بالمئة إلى 74.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:21 بتوقيت غرينتش.كما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.86 دولار أو بنسبة 2.7 بالمئة، ليصل إلى 71.35 دولارا للبرميل.وقالت أوبك+،التي تضم منظمة المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، أمس الأحد إنها ستمدد تخفيضات إنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا لشهر آخر بعد كانون الاول، بعد أن أرجأت بالفعل زيادة الإنتاج التي كانت مقررة بداية من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب.وكان من المقرر أن ترفع مجموعة أوبك+ الإنتاج في كانون بمقدار 180 ألف برميل يوميا.وكان من المنتظر أن يبدأ أعضاء أوبك+ في التخلي تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا عن طريق زيادة الإنتاج في كانون 2024 وعلى مدى شهور لاحقة، فيما ستظل تخفيضات أوبك+ المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا سارية حتى نهاية عام 2025.