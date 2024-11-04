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بعد تأجيل "أوبك+" زيادة الإنتاج.. أسعار النفط تقفز بأكثر من 2%

اقتصاد

2024-11-04 | 09:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد تأجيل &quot;أوبك+&quot; زيادة الإنتاج.. أسعار النفط تقفز بأكثر من 2%
المصدر:
وكالات
420 مشاهدة

سجلت أسعار النفط قفزة بأكثر من اثنين بالمئة، اليوم الاثنين، بعد أن قالت مجموعة أوبك+ أمس الأحد إنها ستؤجل زيادة الإنتاج المقررة في كانون الثاني لمدة شهر، كما تستعد السوق لأسبوع حاسم يشمل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار للبرميل أو 2.5 بالمئة إلى 74.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:21 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.86 دولار أو بنسبة 2.7 بالمئة، ليصل إلى 71.35 دولارا للبرميل.

وقالت أوبك+،التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، أمس الأحد إنها ستمدد تخفيضات إنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا لشهر آخر بعد كانون الاول، بعد أن أرجأت بالفعل زيادة الإنتاج التي كانت مقررة بداية من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب.

وكان من المقرر أن ترفع مجموعة أوبك+ الإنتاج في كانون الاول بمقدار 180 ألف برميل يوميا.

وكان من المنتظر أن يبدأ أعضاء أوبك+ في التخلي تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا عن طريق زيادة الإنتاج في كانون الاول 2024 وعلى مدى شهور لاحقة، فيما ستظل تخفيضات أوبك+ المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا سارية حتى نهاية عام 2025.
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