الأسواق أنهت على ارتفاع.. فوز ترامب يحلق بأسهم الخليج

وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة وصعد مؤشر دبي 0.5 بالمئة فيما زاد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة.وقال محمد حشاد رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال، لوكالة رويترز: "لاحظ المحللون أن تحركات الأسواق تتماشى مع توقعات المستثمرين بشأن النهج الاقتصادي لإدارة ترامب، الذي يركز على تخفيف الضغوط التنظيمية وتغيير السياسات التجارية".وارتفع سهم مصرف الراجحي السعودي 2.3 بالمئة وسهم شركة التعدين السعودية (معادن) 4.1 بالمئة، في حين قفز سهم السعودية للكهرباء 6.3 بالمئة بعد ارتفاع حاد في صافي الربح الفصلي.وكان السهم الأفضل أداء على مؤشر دبي هو سهم شركة سالك للتعرفة المرورية الذي ارتفع 2.5 بالمئة في حين زاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة بعد يوم من زيادة في أرباح الربع الثالث.وفي أبوظبي، ارتفع سهم العالمية القابضة 0.8 بالمئة قبل نتائجها.ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، بفعل صعود الدولار بعد فوز ترامب.ويعتقد المستثمرون أن ترامب ستعزز قيمة الدولار إذ سيلزم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم الذي قد ينتج عن فرض أي رسوم جمركية جديدة.وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادي في مصر 0.8 بالمئة مع ارتفاع سهم فوري لتكنولوجيا الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية 3.2 بالمئة.