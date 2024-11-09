بضمنها الزيوت والسكر.. ارتفاع في أسعار المواد الغذائية إلى اعلى مستوى لها

نيوز – اقتصاد

أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم (فاو)، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في تشرين إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا، وقادت الزيوت النباتية الزيادات التي شهدتها معظم السلع الغذائية .

وذكر الخبير الاقتصادي منار في بيان تابعته نيوز، ان "مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، ارتفع 2%، أي من 127.4 نقطة الشهر الماضي الى 124.9 نقطة معدلة في أيلول".

وأضاف ان "البيانات أظهرت أن المؤشر زاد بذلك 5.5 % عن العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 2023 رغم أنه كان أقل بنسبة 20.5 % عن المستوى القياسي الذي سجله في اذار 2022 بعد تدخل في أوكرانيا".

وقالت فاو إن "أسعار جميع الفئات ارتفعت باستثناء اللحوم، إذ قفزت أسعار الزيوت النباتية بأكثر من 7% عن الشهر السابق بدعم من المخاوف بشأن إنتاج زيت النخيل"، مشيرة الى ان "المخاوف المستمرة بشأن توقعات الإنتاج في البرازيل خلال عامي 2024 و2025 دعمت زيادة أسعار السكر بشكل أكثر اعتدالا في تشرين عندما ارتفعت 2.6 %".

وزادت أسعار الحبوب 0.8 % بدءا من ايلول.

وأضافت الفاو أن "أسعار القمح ارتفعت في ظل المخاوف بشأن ظروف الزراعة في نصف الكرة الشمالي، وبعد تطبيق حد أدنى غير رسمي لأسعار الصادرات الروسية، كما زادت أسعار الذرة"، موضحة ان "أسعار منتجات الألبان ارتفعت بنحو 2% بدعم من زيادة الطلب على الجبن والزبد في ظل شح المعروض".

وانخفضت أسعار اللحوم بشكل عام 0.3%. ونزلت أسعار الدواجن على عكس أسعار لحوم الأبقار التي ارتفعت بسبب زيادة الطلب .

وفي تقرير منفصل عن الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها للإنتاج خلال عام 2024 إلى 2.848 مليار طن من 2.853 مليار طن كانت متوقعة قبل شهر.

وأدى التعديل إلى توقعات بانخفاض الإنتاج 0.4% عن العام السابق، لكنه يظل عند ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق، بحسب .