ماذا حقق العراق باجتماعاته مع الخزانة الأميركية وهل نجح بالسيطرة على بيع الدولار؟

نيوز – اقتصادي

أعلن البنك المركزي العراقي، إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.

وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريحات صحفية إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة، أفضت إلى على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".

وأكد العلاق أن "العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال".

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2023 عقوبات على 14 مصرفا، وسبقتها بأشهر عقوبات مماثلة شملت 4 مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسيل الأموال.

وتواصل الحكومة العراقية عبر البنك المركزي مفاوضاتها منذ نحو عامين مع وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عن هذه المصارف وجميعها مصارف أهلية.