أمريكا.. معدل التضخم في أكتوبر يصدم الفيدرالي

وقالت الأمريكية، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.2% للشهر الرابع على التوالي. وخلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع المؤشر 2.6% بعد ارتفاعه 2.4% في سبتمبر/أيلول.وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي.أما عن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد الغذاء والطاقة- فارتفع 3.3% على أساس سنوي، مستقرًا عند سبتمبر السنوية، وصعد بنسبة 0.3% على أساس شهري.وأوضح إحصاءات العمل في بيان، أن أغلب الزيادة في التضخم جاء من ارتفاع بنسبة 0.2% في تكاليف المأوى على أساس شهري، وبمعدل مماثل في أسعار الغذاء، لتعوض الاستقرار الواقع في أسعار الطاقة.وعلى أساس سنوي، تراجعت تكاليف الطاقة بنسبة 4.9%، مع انخفاض أسعار البنزين 12.2%، فضلًا عن هبوط مؤشر زيت الوقود بنسبة 20.8%، فيما ارتفع سعرا الكهرباء بنسبة 4.5%، والغاز الطبيعي 2%.