أسعار النفط ترتفع بفعل انقطاع الإمدادات

نيوز – اقتصاد

ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسب اليوم السابق الناتجة عن توقف الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي بالنرويج لكن المستثمرين ظلوا حذرين وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الحرب بين وأوكرانيا.

وبحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في كانون الثاني 15 سنتا أو 0.2% إلى 73.45 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في كانون 15 سنتا أو 0.2% إلى 69.31 دولار للبرميل.

وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر كانون الثاني الأكثر تداولا 13 سنتا أو 0.2% إلى 69.30 دولار.

وارتفعت أسعار الخامين القياسيين بأكثر من دولارين للبرميل أمس الاثنين بعدما ذكرت شركة إكوينور النرويجية أنها أوقفت الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي، حقول غرب أوروبا، بسبب انقطاع .