في العراق.. حديث برلماني "مثير" يخص الواقع الزراعي

اعتبرت الزراعة النيابية، الأربعاء، أن الزراعة هذا العام في غير جيدة، وفيما كشفت عن خطة لتشغيل مليون عامل في القطاع الخاص، دعت محمد شياع السوداني الى دعم الزراعة.

وقال رئيس اللجنة حسين مردان حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه الفضائية، إن "الزراعة هذا العام باعتقادنا نحن كلجنة الزراعة النيابية غير جيدة ودعم للفلاحين انخفض أقل من 50% عن العام السابق".

وأضاف أن "نسب الأراضي الزراعية في الخطة الزراعية التي وافقت عليها الحكومة 10%"، مردفا "هذه السنة اعتبرها سنة بائسة، منعوا الفلاحين من الزراعة وتم اعطاؤهم 10% من نسبة الأرض التي فيها خطة زراعية".

وكشف مردان "لا توجد اسمدة والدولة فتحت الاستيراد للمقاولين والمستثمرين على القطاع الخاص"، مضيفا "الجريمة التي ارتكبتها الحكومة رفع الضريبة 240 ألف دينار للطن الواحد على التاجر الذي يستورد من إيران".

وتابع أن "الطن كان 650 ألف دينار وحاليا قريبا من 900 ألف"، كاشفا أن "هناك شكاوى من مستوردين وصلت الى اللجنة من مزارعين بهذا الشأن وتم رفعها الى رئاسة مجلس الوزراء".

وأكد أن "موازنة وزارة الزراعة التشغيلية والاستثمارية هي تريليون و400"، مشددا بالقول "سلمنا خطة مرسومة وجاهزة لتشغيل مليون عامل في القطاع الخاص".

ولفت رئيس الزراعة النيابية الى أنه "لا يوجد اهتمام حقيقي للزراعة وهي النفط الدائم للعراق"، مضيفا أن "المساحات الزراعية انخفضت الى الثلث"، داعيا الى "دعم الزراعة".







