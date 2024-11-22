بالأرقام.. كم هي الكلفة الاجمالية للتعداد السكاني وخسائر عطلة حظر التجوال؟

نيوز – اقتصادي

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، الكلفة الاجمالية للتعداد السكاني وخسائر عطلة حظر التجوال.

وقال المرسومي في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك واطلعت عليه نيوز، ان "الكلفة المالية للتعداد العام للسكان بلغت 459 مليار دينار، اما كلفة تعطيل الدوام بلغت 492 مليار دينار".

وأضاف ان "مجموع الكلف تصل الى 951 مليار دينار"، الى ان "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الانشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".

وتابع "كان بالإمكان اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع"، لافتا الى ان "المقترح الأخير كاد ان يوفر الكلف المالية ويراعي الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".