النفط يرتفع رغم قرب التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحزب الله

نيوز – اقتصاد

ارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، فيما يقيّم المستثمرون تأثير وقف إطلاق المحتمل بين وحزب الله، مما ضغط على علاوة المخاطر في النفط.

وبحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4%، إلى 73.2 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا، أو 0.38%، إلى 69.2 دولار.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية أمس الاثنين بعد تقارير تفيد بقرب لوقف إطلاق بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام، بحسب "رويترز".

وقالت بريانكا ساتشديفا محللة في فيليب نوفا إن "رد فعل على أنباء وقف إطلاق كان مبالغا فيه".

وأضافت أنه بينما هدّأت الأنباء المخاوف من تعطل إمدادات الأوسط، فإن الصراع بين وحماس "لم يعطل قط الإمدادات بشكل كبير يحرك علاوات الحرب" هذا العام.

وقال محللون في إيه.إن.زد ان "وقف إطلاق في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية القادمة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني".

وقال محللون إن "الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يوميا إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية".