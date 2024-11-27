مصرف التنمية يعلن إطلاق مشروع "بطاقة السائح العربي"

وقال المصرف في بيان، إن "مصرف التنمية الدولي يواصل ريادته في دعم التنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة للسياحة، وتم التوقيع ممثلا عن المصرف رئيس مجلس الادارة الدكتور زياد خلف عبد وممثلا عن المنظمة رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد ال فهيد وبحضور وزير الثقافة وعدد من المسؤولين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

ويشتمل التعاون بحسب البيان "على دعم الاستثمارات السياحية في من خلال بوليصة التأمين، وتأهيل المنشآت السياحية للحصول على أعلى علامات الجودة مع إطلاق مشروع "بطاقة السائح العربي" بالشراكة مع شركة "فيزا" العالمية".



وكشف البيان أن "بطاقة السائح ستؤمن منح مزايا تنافسية للسائح مثل التامين الصحي، مع ضمان الاستفادة من المزايا التي تمنحها شركة فيزا العالمية لهذا النوع من البطاقات من خصومات خاصة لدى الفنادق والمطاعم وغيرها من المؤسسات السياحية والعديد من المزايا التنافسية".



وتابع البيان "تمثل هذه الخطوة انطلاقة جديدة لتعزيز العمل المشترك ودعم السياحة البينية واستقطاب الاستثمارات لدعم القطاع السياحي الواعد بتكامل جهود القطاع الخاص مع ما تملكه الحكومة العراقية من خطط لتطوير الواقع السياحي تجعل الذي يزخر بمقومات سياحية ودينية وأثرية وطبيعية ليكون واجهة سياحية لكل أقطاب العالم".