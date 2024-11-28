قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف 28 تشرين الثاني 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.

بغداد:

سعر البيع: 150,250

سعر الشراء: 149,750



أربيل:

سعر البيع 150,500

سعر الشراء: 150,000



البصرة:

سعر البيع: 150,750

سعر الشراء: 150,000



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.