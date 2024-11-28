أوبك+ تعلن تأجيل اجتماعها إلى 5 من الشهر المقبل.. هذه الأسباب

وأشارت مجموعة أوبك+ في بيانها إلى أن عددا من الوزراء سيحضرون القمة الخليجية الخامسة والأربعين في الكويت في من ديسمبر.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن ثمانية أعضاء في التحالف تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية ديسمبر.وقالت أوبك في بيان إن "اتفقت على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية لشهر نوفمبر 2023 بمقدار 2,2 مليون برميل يوميا لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر 2024".الثماني التي قررت تمديد التخفيضات هي السعودية وروسيا، بالإضافة إلى الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعمان والإمارات .وكان مصدر في أوبك+ قد قال صباح الخميس لرويترز "الأحد لا يناسب الجميع".وأجرى وزراء كبار في أوبك+ محادثات قبل اجتماع التحالف الذي كان مقررا يوم الأحد المقبل لتحديد سياسة الإنتاج.وقالت مصادر في أوبك+ إنه سيكون هناك نقاش بشأن تأجيل زيادات إنتاج النفط المقرر أن تبدأ في يناير.