الذهب يرتفع مع الدولار عالميا

نيوز – اقتصاد

ارتفعت أسعار الذهب، على الرغم من صعود مؤشر في الأسواق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر لشهر شباط المقبل بنسبة 0.25% إلى 2671.40 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.38% إلى 2645.96 دولار للأونصة.

وفي العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.12% إلى 106.2130 نقطة.