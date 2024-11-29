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إحصائيات عن المدفوعات الالكترونية الداخلية والخارجية في العراق
اقتصاد
2024-11-29 | 06:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
447 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصاد
كشف رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، اليوم
الجمعة
ان مجموع المدفوعات الالكترونية الداخلية والخارجية ستصل ما بين 30 الى 40 ترليون دينار.
ويقول
العبيدي
في تدوينة تابعتها
السومرية
نيوز، ان المدفوعات الالكترونية بحسب بيانات البنك المركزي في 2024 ارتفعت ومن المتوقع ان تصل الى 21 ترليون دينار بالتعاملات الالكترونية المحلية ويتوقع ان يبلغ حجم التعاملات الالكترونية الخارجية للبطاقات العراقية ما بين 15 الى 20 ترليون سنويا في 2024، لافتا الى ان مجموع المدفوعات الالكترونية الداخلية والخارجية ستصل ما بين 30 الى 40 ترليون دينار.
بالمقابل هنالك انخفاض بحجم الودائع الجارية من 107 ترليون في نهاية 2023 الى 102 ترليون في 2024، وهنالك انخفاض بحجم ودائع القطاع الخاص (من ضمنهم المواطنين) من 56.55 ترليون دينار في 2023 الى 56.17 ترليون في 2024، بحسب
العبيدي
.
ويبين ان قيمة النقد الموجود في القطاع المصرف بلغ 8.1 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2024 فقط مقابل 6.75 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2023.
ويتساءل، "إذا لم تستطع كل محفزات الدفع الالكتروني من زيادة حجم الودائع الجارية والخاصة في القطاع المصرفي ولم تستطع من زيادة الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي بشكل كبير فما هي الفائدة المتحققة للمدفوعات الالكترونية؟ ولماذا على الرغم من زيادة المدفوعات لم ترتفع ثقة المواطن بالقطاع المصرفي وما زال يضع في حسابه المصرفي ما يغطي المدفوعات الالكترونية التي لا يستطيع دفعها بالنقد حصرا وتحديدا الحكومية منها، وهل الحاجة الى زيادة اليات تحفيز الدفع الالكتروني لزيادة التعاملات الالكترونية ام ضرورة العمل على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي وعندها سيكون الدفع الالكتروني احدى مخرجات زيادة هذه الثقة؟؟.
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