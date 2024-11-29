قرار إغلاق منصة بيع الدولار يثير المخاوف من أضرار اقتصادية على المواطنين

ازمة اقتصادية... تخوفات من اغلاق "منصة بيع الدولار" وهيمنة مصارف خارجية على الحوالات









في خطوة غير مسبوقة، أعلنت السلطات عن قرارها القريب بإغلاق منصة بيع في محاولة للحد من تهريب العملة الأجنبية، وهو ما يثير تساؤلات ومخاوف بشأن تأثير هذا القرار على .