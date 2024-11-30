المصرف العراقي للتجارة يفتتح فرعا جديدا في بغداد

وقال المستشار الاعلام للمصرف عقيل الشويلي في بيان "استمراراً في تنفيذ خطة المصرف بتوسيع وفتح فروع ومنافذ جديدة بجميع انحاء وبهدف إيصال الخدمات المصرفية لكافة الجمهور، في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، يسرنا أن نعلن لكم عن افتتاح فرعنا الجديد (فرع السيدية) الكائن في بغداد، جانب الكرخ، منطقة السيدية".

وأضاف "نستقبلكم يوم الاحد الموافق 1-12-2024 من الساعة (8) صباحاً وحتى (3) مساءً لتقديم كافة الخدمات المصرفية".