لا يبقى "جاذبًا فقط".. العراق يريد استثمار أمواله "بمشاريع في الخارج"

وقالت الهلالي في حديث للسومرية نيوز، انه "بفضل العلاقات الدبلوماسية الجيدة التي قامت بها حكومة محمد شياع السوداني مع دول الجوار والعالم، تحسنت أيضا العلاقات الاقتصادية"، مشيرة الى ان "هناك استثمارات كبيرة داخلية وخارجية".وأوضحت ان "الاستثمارات الداخلية تخدم البلد عبر النهوض بالواقع البيئي والبنى التحتية"، مبينة ان "الاستثمارات الخارجية لديها مردود مالي واقتصادي للعراق".وأكدت انه "كان لدينا لقاء مع السفارة الفرنسية لتفعيل الاستثمارات الخارجية"، مبينة ان "العراق بلد متمكن وبامكانه استثمار أمواله في الاستثمارات الخارجية لتعود بالنفع العام على والدول المجاورة".وكثيرا ما طرحت تساؤلات عن سبب استثمار لامواله في قطاعات مختلفة منها القطاعات الرياضية الخارجية وكذلك التكنولوجيا اسوة بالدول الأخرى، والتي من الممكن ان تؤدي الى مردود مالي متنوع مع قلة الإيرادات غير النفطية في مقارنة بالايرادات النفطية.