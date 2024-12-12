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وفرة المعروض تستقر بأسعار النفط عالميا
اقتصاد
2024-12-12 | 09:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
281 مشاهدة
سجلت أسعار النفط خلال التداولات، اليوم الخميس، استقرارا إذ بددت توقعات وفرة المعروض في
السوق
تأثير التفاؤل الناتج عن تكهنات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 73.44 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 70.32 دولار.
وارتفع العقدان بأكثر من دولار واحد لكل منهما أمس الأربعاء.
وقالت
وكالة
الطاقة
الدولية
إنها تتوقع وفرة في المعروض بسوق النفط العام المقبل رغم أنها عدلت قليلا توقعاتها للطلب العام المقبل.
وخفضت منظمة
البلدان
المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي وبأكبر قدر حتى الآن.
وارتفعت الأسعار أمس الأربعاء بعد أن اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على
روسيا
بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال الكرملين إن التقارير عن احتمال تشديد العقوبات الأميركية على النفط
الروسي
تكشف أن
إدارة
الرئيس جو بايدن تريد أن تترك وراءها إرثا صعبا للعلاقات الأميركية الروسية.
>>
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