وفرة المعروض تستقر بأسعار النفط عالميا

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 73.44 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 70.32 دولار.وارتفع العقدان بأكثر من دولار واحد لكل منهما أمس الأربعاء.وقالت الطاقة إنها تتوقع وفرة في المعروض بسوق النفط العام المقبل رغم أنها عدلت قليلا توقعاتها للطلب العام المقبل.وخفضت منظمة المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي وبأكبر قدر حتى الآن.وارتفعت الأسعار أمس الأربعاء بعد أن اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على بسبب الحرب في أوكرانيا.وقال الكرملين إن التقارير عن احتمال تشديد العقوبات الأميركية على النفط تكشف أن الرئيس جو بايدن تريد أن تترك وراءها إرثا صعبا للعلاقات الأميركية الروسية.