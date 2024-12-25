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تعرفة شحن السيارات الكهربائية في 3 دول عربية
اقتصاد
2024-12-25 | 12:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
417 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
كشف تقرير جديد أسعار شحن
السيارات
الكهربائية في عدد من
البلدان
العربية، بالإضافة إلى أبرز محطات الشحن ونقاطها والخدمات الإلكترونية المتوفرة لتيسير عملية شحن السيارة.
وبحسب التقرير الجديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تمثل أسعار شحن
السيارات
الكهربائية في الإمارات ومصر والأردن، مثالًا على تطور البنى التحتية وتبني تقنيات صديقة للبيئة، مع التركيز على توسيع الشبكات وتقديم تطبيقات ذكية، وتعزيز كفاءة الشبكات الوطنية والتوسع في نقاط الشحن، ما يُسهم في دعم استراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة.
أسعار شحن المركبات الكهربائية في الإمارات
أعلنت الإمارات
العربية
المتحدة، عن تعرفة شحن المركبات الكهربائية في الإمارات، في مايو/أيار الماضي، والتي سيبدأ تطبيقها في يناير/كانون الثاني 2025.
وبحسب التعرفة الجديدة، تأتي أسعار شحن
السيارات
الكهربائية في الإمارات، بدءًا من يناير/كانون الثاني 2025، كما يلي:
1-1.2 درهم (0.33 دولار) لكل كيلو واط/ساعة (دون ضريبة القيمة المضافة) للشحن باستعمال التيار المستمر.
2-0.70 درهم (0.19 دولار) لكل كيلو واط/ ساعة (دون ضريبة القيمة المضافة) للشحن باستعمال التيار المتناوب.
أسعار شحن
السيارات
الكهربائية في مصر
ووفقا للتقرير، فإن أسعار شحن
السيارات
الكهربائية في مصر، تختلف بالمحطات العامة، وفقًا لقدرة الشاحن ونوعية التيار الكهربائي، إذ تتراوح ما بين 1.69 و3.75 جنيهات لكل كيلو واط/ساعة، فضلًا عن أسعار الشحن المنزلي، وهي على النحو الآتي:
1-1.69 جنيه (0.033 دولار) لكل كيلو واط/ساعة تيار متردد بقدرة 22 كيلو واط/ ساعة، في الأماكن التي تُعفى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استعمال للمكان.
2-1.89 جنيه (0.037 دولار) لكل كيلو واط/ساعة تيار متردد بقدرة 22 كيلو واط/ ساعة، في الأماكن التي تلتزم فيها شركة الشحن بدفع مقابل استعمال.
3-3.75 جنيهات (0.074 دولار) لكل كيلو واط/ساعة تيار مستمر بقدرة 50 كيلو واط/ ساعة.
أسعار شحن
السيارات
الكهربائية في الأردن
بحسب التقرير، فإن أسعار شحن
السيارات
الكهربائية في الأردن، تختلف بسبب تفاوت القيم الواردة بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن. ووفقًا للتعرفة المُحددة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تأتي أسعار شحن المركبات الكهربائية في الأردن، في المحطات العامة (دون العمولة)، على النحو الآتي:
1.وقت الذروة 133 فلسًا (0.19 دولار).
2.ذروة جزئية 113 فلس (0.16 دولار).
3.خارج الذروة 103 فلس (0.15 دولار).
يذكر أن أسعار شحن
السيارات
الكهربائية عالميًا يشهد تباينًا ملحوظًا، في ظل التوجه نحو تحقيق التنقل المستدام وتقليل الاعتماد على المركبات العاملة بالوقود الأحفوري، مع تصاعد الحاجة إلى بنية تحتية شاملة تدعم هذا التحول.
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