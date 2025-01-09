البنك المركزي ينشر جدول اسعار العمليات المصرفية (وثائق)

وقال البنك المركزي بحسب وثيقة موجهة الى المصارف المجازة الخاصة كافة اطلعت نيوز عليها، انه "بالاطلاع على جداول أسعار العمليات المصرفية المعتمدة لديكم لوحظ وجود حاجة لتنظيم السقوف العليا لبعض الأسعار والأجور المستوفاة لقاء تقديم للجمهور، وننتهز الفرصة للتأكيد على بعض المسائل الجوهرية الخاصة بحماية الجمهور استنادا ال قرار هذا البنك رقم 277 لسنة 2024 على النحو الاتي:الوثائق ادناه: