ارتفاع غير مسبوق لأسعار المساكن في أوروبا

نيوز – دولي

ذكرت حسابات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن أسعار المساكن في ارتفعت بنسبة 3.8% في الربع الثالث من العام الماضي.

ووفقا لها كان ذلك أعلى مستوى منذ نفس الفترة في عام 2022.

وبحسب معطيات الهيئة، كانت بلغاريا الرائدة على الإطلاق من حيث معدل الزيادة في أسعار العقارات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث كان الرقم أعلى بأربع من المتوسط لعموم (16.5%).

وتأتي بولندا في المركز الثاني (14.4%)، وهنغاريا في المركز الثالث (13.4%).

وبشكل عام، تجاوز نمو أسعار العقارات، العلامة النفسية البالغة 10% في ستة بلدان: بالإضافة إلى المذكورة أعلاه، هناك في القائمة كرواتيا (12.3%) وأيسلندا (11.2%) وهولندا (10.3%).

وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ظلت أسعار المساكن في النمسا (بزيادة قدرها 0.7%) والسويد (0.3%) دون تغيير تقريبا.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك عدة دول حيث أصبحت العقارات أكثر بأسعار معقولة على مدار العام: ألمانيا (-0.7%)، ولوكسمبورغ (-1.7%)، وفنلندا (-2.8%)، وفرنسا (-3.5%). %). وقبل ربع سنة كان هناك عدد أكبر من من هذا النوع، بما في ذلك السويد والنمسا.