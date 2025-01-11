300 مليون دولار تُحوَّل يوميًا للاستيراد... تساؤلات حول مصير الضرائب والعوائد

كشف نواب عن تحويل ما يقارب 300 مليون دولار يوميًا إلى الخارج تحت بند الاستيراد، وهو رقم أثار جدلًا واسعًا نظرًا لضخامته مقارنة بعدد السكان. وتساءل النواب عن مصير المستحقة على هذه السلع والمواد المستوردة، مطالبين بمزيد من الشفافية في إدارة عمليات الاستيراد لضمان تحقيق العائدات المالية المستحقة للدولة.إليك ما كشفه نواب لكادر في هذا التقرير!