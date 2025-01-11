وزيرة المالية تعلن تمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024

وذكر بيان للجنة المالية النيابية ورد لـ نيوز أنها "استضافت وزيرة المالية طيف لمناقشة الوضع المالي للبلاد وأبرز التحديات التي تواجه عملية التمويل والإنفاق وتأمين بعض المتطلبات".وأكدت سامي، بحسب البيان، أن "وزارة المالية كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها"، مشيرة إلى أن "رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل"ونبهت، أن "من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليونا كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بينما لم تسلم السلطات في إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية الى المركز، وهذا ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية".وأوضحت بأن "تقرير موازين المراجعة أكد ان إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت أكثر من 4 تريليونات دينار، لم ترسل أربيل إلى بغداد سوى 320 مليار دينار".وأكدت وزيرة المالية، تعقيبا على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المقترح، أن "الملف فني، وأن الوزارة غير مطلعة عليه لغاية الآن، لكنها رهنت دفع مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم بتقديم تقارير تتضمن تفاصيل كاملة عن كلف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، لكي يتم تضمينها في جداول موازنة 2025، إلى جانب الإقليم كامل إيراداته النفطية وغير النفطية؛ من أجل تأمين تلك المستحقات من قبل الحكومة الاتحادية".وبينت سامي، أن "وزارة المالية كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها".وأوضح البيان، أن "اللجنة المالية قررت تشكيل فرعية لمتابعة مستحقات إقليم خلال عامي 2024 ـ 2025، ودراسة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل".وتابع، "كما قررت اللجنة استضافة المديرين العامين لدائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية، يوم الإثنين المقبل؛ لبحث بعض القضايا المتعلقة بالسياسة المالية للدولة".