العراق يسعى لإضافة 1800 مقمق من الغاز يومياً

وقد تمكّن من رفع نسبة المستغل من نحو 50 بالمئة إلى 67 بالمئة، مع هدف للوصول إلى 80 بالمئة في بداية العام 2027، على أن يتم إيقاف حرق بشكل كامل في نهاية نفس العام.هذا يأتي في وقت يعتمد فيه بشكل كبير على المستورد لتشغيل 60 بالمئة من محطات الكهرباء الغازية.وأشار الخبير في الشأن النفطي الجواهري، إلى أن نسبة المستغل ارتفعت من 50 بالمئة إلى 67 بالمئة بفضل المشاريع الجارية، مضيفاً أن حوالي 33 بالمئة من حالياً في مشاريع تحت الإنشاء، ومن المتوقع أن تتم معالجتها بحلول عام 2027.وأوضح أن العديد من هذه المشاريع ستُسهم في زيادة استثمار بعد استخلاص الشوائب مثل أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين والماء، مما سيُسهم في تقليل الاعتماد على المستورد.وتابع الجواهري أن الحكومة اتخذت قراراً مؤخراً بتزويد محطات توليد الطاقة بالكاز أو الديزل كبديل للغاز الإيراني، رغم محدودية كميات هذه البدائل. كما نوه بأن حرق المصاحب له تأثيرات بيئية سلبية، حيث ينتج عنه انبعاث غازات سامة مثل أوكسيد الكبريت وغاز الميثان، مما يجعل ثالث أكبر دولة في حرق المصاحب بعد روسيا وإيران.وقد بلغ إجمالي الذي أُحرق في في عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، وفقاً للبنك الدولي.من جهة أخرى، أفاد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، بأهمية تسريع إنجاز المشاريع الأربعة في حقول الناصرية وحلفاية وأرطاوي، والتي ستضيف نحو 1200 مقمق يومياً من .كما أكد أن مشروع توتال الفرنسية سيُسهم في إضافة 600 مقمق يومياً. وأضاف أن زيادة إنتاج النفط العراقي الذي يبلغ حالياً نحو 4.2 مليون برميل يومياً، ستؤدي إلى زيادة المصاحب، الذي يُحرق معظمه.وأوضح المرسومي أنه تم الاتفاق بين وتركمانستان على تزويد بـ 20 مليون متر مكعب يومياً من عبر خطوط الأنابيب الإيرانية.ورغم تأجيل تنفيذ هذا الاتفاق لأسباب لوجستية، فإن الاتفاق سيعوض الإيراني المفقود، حيث تراجعت تدفقات الإيراني منذ ثلاث سنوات بنسبة 50 مليون متر مكعب يومياً.وأشار المرسومي أيضاً إلى إمكانية استيراد السائل من قطر كبديل للغاز الإيراني، خاصة أن المسافة بين ميناء حمد القطري وميناء أم قصر العراقي تبلغ نحو 600 كيلومتر، مما يسهل بناء منصات للغاز السائل. كما توجد خيارات مع الإمارات لتزويد بالغاز السائل، بحسب الصحيفة الرسمية.