رواتب الموظفين مؤمنة في هذه الحالة.. خبير يحذر من حلول اقتصادية تزيد نسبة الفقر

نيوز – اقتصاد

حذر المختص بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، اليوم السبت، من اعتماد حلول اقتصادية قد تزيد من نسبة الفقر في .

وقال حنتوش لـ نيوز، ان "موازنة تعتمد على اسعار النفط بنسبة (90 بالمئة؜) وبذلك فان سعر نفط 50 دولارا سوف يسمح بدفع الرواتب وبعض النفقات الحاكمة اما الاستثماري والتشغيلي فيتحقق عند سعر نفط (80 دولارا) على اقل التقديرات".

وأضاف "اما في حالة انخفاض اسعار النفط دون الـ50 دولارا فأن يمتلك في البنك المركزي فائضة عن العملة المصدرة ورصيد في المصارف الحكومية يمكنها دفع عجلة البلد لفترة محددة".

وتابع ان "الحلول الواجبة للمرحلة القادمة لتجنب حالة العجز المالي فهي ( جمع ايرادات بنموذج جديد - فتح البنية التحية والقانونية للقطاع)، اما الحلول العرجاء المتمثلة ( تخفيض سعر الصرف - ضريبة على رواتب الموظفين ) فهي تحتاج الى دراسات ومعالجات بكلف اعلى من مبالغها، لانها سوف تزيد من نسب الفقر".