تجار عراقيون: خسائرنا فادحة.. ما علاقة التومان؟

نيوز – اقتصادي

شهدت عملة التومان الإيراني تدهورا جديدا بعد ان تهاوى تحت وطأة العقوبات الأميركية والأزمات السياسية والاقتصادية في طهران، ما يثقل كاهل التجار والمتعاملين به، محولًا الأرباح إلى هواجس، والتحذيرات إلى واقع مرير.

وذكر أحد المتعاملين بـ"التومان" ويدعى دلير حسين ان "التراجع المستمر في قيمة العملة أضر كثيرا بالتجار والمضاربين بهذه العملة"، مشيرا الى ان "خسائر البعض تجاوزت 40 الف دولار خلال أسابيع".

وأضاف حسين أن "سوق الصرافة في السليمانية يعد أحد أكبر منافذ بيع وشراء التومان الإيراني في العراق".

وتفرض منذ عقود عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية ضد بسبب برنامجها النووي ودعمها للجماعات الإرهابية وانتهاكها لحقوق الإنسان .

وتستهدف هذه العقوبات قدرات النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والمصارف وقطاعات اقتصادية أخرى.

فيما قال رئيس منظمة التنمية الاقتصادية الكردستانية حسام برزنجي إن "التعامل بالتومان في سوق الصرافة بالسليمانية يتم بطريقتين، الأولى البيع والشراء النقدي المباشر"، لافتا الى ان "الطريقة الثانية هي بالآجل أو ما يسمى هوائي وهو أن المشتري لا يدفع القيمة نقدا في تلك اللحظة، بل يتم الاتفاق شفهيا مع البائع على سعر معين على أمل أن يرتفع سعره في اليوم التالي".

وذكر برزنجي أن "الربح والخسارة في هذا النوع من التعامل يعتمد على تغير سعر صرف التومان الذي يتأثر بحجم الطلب على العملة والوضع السياسي والاقتصادي في والمنطقة"، واصفا "التعامل الآجل بغير القانوني وهو أشبه بالمقامرة".

ودعا "السلطات لمنع هذا النوع من التعامل في بورصات الإقليم "بسبب الأضرار المالية والمشاكل الاجتماعية الخطيرة"، موضحا ان "خسائر مالية كبيرة يتكبدها المتعاملون بالتومان في سوق الصرافة بالإقليم تصل إلى آلاف الدولارات يوميا، جراء استمرار تراجع سعر الصرف وعمليات الاحتيال التي يتعرض لها هؤلاء من قبل تجار ومضاربين إيرانيين"، حسب تعبيره.

وأوضح برزنجي أن "إحدى طرق الاحتيال التي مارسها تجار إيرانيون خلال السنوات الماضية وتسببت في إفلاس عشرات التجار العراقيين، تمثلت بعقد صفقات مغرية لشراء سلع إيرانية بمبالغ ضخمة وعند إرسال قيمة السلعة عبر مكاتب الصرافة، يتسلمها التاجر في ثم يختفي أو يعلن إفلاسه بشكل مفاجئ، رغم أن التاجر الإيراني والكردي كانا قد عقدا عدة صفقات سابقاً وكسب أحدهما ثقة الآخر".

وفرضت الأميركية في أكتوبر عام 2024 سلسلة عقوبات جديدة على تستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأميركية إن هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على ويحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار بالمنطقة واستهداف شركاء وحلفائها.



