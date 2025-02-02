كردستان تصدر بيانا حول الهجوم بطائرة في السليمانية

نيوز – محلي

أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في كردستان، بيانًا حول الهجوم على حقل كورمور الغازي في .

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "في الساعة 7:05 من مساء اليوم، تعرض حقل كورمور الغازي في محافظة لهجوم بطائرات مسيرة"، مبينة ان "الهجوم لم يتسبب في أي ضرر للمرافق أو للبنية التحتية الخاصة بالحقل".

وأضافت ان "إنتاج في الحقل مستمر بشكل طبيعي، وأن ضغط على محطات إنتاج الطاقة لم يتأثر"، مشيرة الى انه "لم يتم تسجيل أي تقديرات للأضرار المادية نتيجة للهجوم".